Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости. Этот праздник проводится в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.

Тюменская область активно поддерживает идею здорового образа жизни. Эта неделя проходит в Тюменском регионе под эгидой трезвости. С 9 по 15 сентября повсеместно проходят разноформатные мероприятия: выступления тюменских музыкальных коллективов, работа всевозможных интерактивных площадок, акции, игры и интерактивы, полевая кухня, фотосессия и массовый запуск голубей. В школах и домах культуры проходят тематические уроки для ребят, чтобы с юного возраста прививать стремление к ЗОЖ и рассказывать детям о вреде пагубной привычки. Тюменский клуб закаливания "Кристалл" примет участие в трезвой пробежке и завершит ее обливанием холодной водой. А в завершение праздника тюменцев ожидает пятичасовой концерт на Цветном бульваре. Он состоится 14 сентября в 12:00.

МЕДИНФО 72 напоминает, что в алкоголе содержатся ядовитые примеси: эфиры, альдегиды, сивушные масла, свободные кислоты. Вред алкоголя на организм человека огромен. Он меняет сознание, существенно влияет на работу внутренних органов, включая мозг. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск заболеваний и укорачивает жизнь.

Фото: антиалкогольный плакат для детей, выпущенный в 1929 году Госмедиздатом (государственное книжное издательство, специализирующееся на выпуске литературы по всем отраслям медицины и здравоохранения). Неизвестный художник.