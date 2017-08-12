ДЛЯ ВСЕХ
День физкультурника:
12:00 - аэробик-марафон, фестиваль боевых искусств. Цветной бульвар (в районе арки).
12:00 – велозаезды, мастер-класс по скандинавской ходьбе. Площади Памяти.
15:00 – торжественное открытие и основные мероприятия праздника -на Набережной Туры. Тестирование нормативов ГТО, шахматные баталии. Работа площадок лазерного биатлона и пейнтбола, шоу "Богатырские игры". Мастер-классы от тюменских фитнес-клубов и танцевальный флешмоб. На площадке "Город детства" - соревнования по беговелам, "Оранжевый мяч" среди детсадов и запуск воздушных шаров в небо. Церемония награждения ветеранов спорта.
16:00 - фестиваль водных видов спорта.
19:00 - 21:00 - музыкально-жаркий OPEN AIR от резидентов радиостанции "DFM". Зажигательные ритмы, сопровождаемые световыми импульсами стробоскопов.
09:00-15:00 - в поликлиниках города акция "Доктор с вами". Можно проверить сердечно-сосудистую систему без записи. Подробности здесь.
10:30, 12:00 – спектакль "Как Маша поссорилась с подушкой". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
13:00, 17:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - открытие выставки живописи тюменских художников Nature morte. Музей "Дом Машарова", улица Ленина, 24.
19:00 - итоговый спектакль проекта "Классная драма". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности здесь.
22:00 - кино под открытым небом: "Мой сосед Тоторо". Крыша Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1323 году, после тридцати лет войны, Новгород и Швеция заключили Ореховский мир.
В 1479 году в Москве освящён Успенский собор, возведённый по образцу Успенского собора XII века во Владимире.
В 1851 году американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.
В 1865 году английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол, для дезинфекции инструментов и рук хирурга. В результате смертность после хирургических операций упала втрое.
В 1944 году во Францию из Англии начал поступать бензин по нефтепроводу "Плуто", проложенному по дну Ла-Манша.
В 1953 году на Семипалатинском ядерном полигоне проходят успешные испытания первой в мире водородной бомбы.
В 1959 году в СССР разрешена продажа в кредит товаров "длительного пользования".
В 1960 году с мыса Канаверал стартует Echo One — первый телекоммуникационный спутник.
В 1981 году поступил в продажу персональный компьютер IBM PC ценой в $1,565 — процессор 4.77 МГц, память 16 килобайт (с возможностью расширения до 256), операционная система — DOS 1.0.
В 1991 году в Великобритании запрещены выгул бойцовых собак без намордников, их разведение и продажа.
В 2000 году в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка "Курск".
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