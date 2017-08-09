В субботу тюменцев ждут в поликлиниках для проверки сердца и сосудов

Фото - https://docreport.ru

В муниципальных поликлиниках Тюмени 12 августа с 9 до 15 часов пройдет вторая по счету профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь в поликлиниках ждут тех, кто в силу своей занятости не может посещать медицинские учреждения в будние дни.

Особенностью данной акции является то, что пациент не только получит комплекс обследований и заключение специалиста, но и сам сможет принять активное участие в выявлении факторов риска, определении текущего состояния своей сердечно-сосудистой системы и получить определенные навыки по диагностике состояния своего здоровья. Данная совместная работа доктора и пациента будет организована в рамках тренинга под названием "Объединяя усилия".

В акции принимают участие все муниципальные поликлиники Тюмени, а также поликлиника ОКБ № 2. Пациенты, прикрепленные к больнице водников, могут обратиться в поликлиники № 1 и № 8. Для участия в акции не нужна предварительная запись.

В этот день в отделениях профилактики медицинских учреждений можно будет пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. После участия в тренинге по совместной с доктором оценке состояния своего здоровья пациент при необходимости будет записан к узким специалистам, а также в "Школу по отказу от курения".

Организаторы ставят своей целью повышение доступности медицинской помощи, привлечение населения города к ведению здорового образа жизни, а также выявление заболеваний на ранних стадиях.