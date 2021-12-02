Тюменские единороссы проводят декаду личных приемов граждан

Декада приемов жителей, приуроченная к 20-летию "Единой России", в регионе проходит с 1 по 10 декабря. Приемы ведут в дистанционном режиме депутаты и руководители различного уровня, главы муниципалитетов.

В первый день приемов жители региона могли обратиться с вопросами к секретарю регионального отделения партии Андрею Артюхову, депутатам Госдумы РФ Ивану Квитке и Эрнесту Валееву, руководителю регисполкома ЕР Ольге Швецовой, депутату облдумы Виктору Рейну. Также приемы провели губернатор Тюменской области Александр Моор, депутаты облдумы Владимир Ковин и Эдуард Омаров, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Расписание приемов на 2 декабря:с 10 до 13 часов приемы проведут депутат Госдумы РФ Николай Брыкин и замуправляющего отделением ПФР Виталий Левенков. С 14 до 17 часов на вопросы населения готовы ответить начальник отдела по обращениям граждан и делопроизводству регионального департамента соцразвития Мария Синоверская, управляющая реготделением ФСС РФ Динара Поштаренко и депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

По всем вопросам обратиться в приемную можно по телефону 45-00-17 и электронной почте op@tyumen.er.ru. уточнить расписание приемов на следующие дни можно тут.