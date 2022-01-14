Ремезков: Чтобы помочь людям, достаточно исполнять нормы законодательства

В Тюмени в приемной регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в дистанционном режиме провел прием граждан депутат Госдумы России от Тюменской области Александр Ремезков.

В ходе приёма депутат вместе с заявителями наметил пути решения важных для них вопросов и после детального изучения документов направит депутатские запросы в соответствующие структуры.

Тюменец Алексей Хаврученко учится в техникуме, но ему нужно больше времени для помощи брату - инвалиду 2 группы. В приемной депутата он получил юридическую помощь и консультацию о том, как законно перейти на свободное посещение занятий, техникум ранее отказал молодому человеку в такой просьбе.

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ выступает с инициативами по увеличению государственной поддержки инвалидов и их семей. Сегодня на рассмотрении Госдумы находится такой законопроект, где я являюсь одним из соавтором. Вместе с нашим лидером Сергеем Михайловичем Мироновым и другими депутатами фракции СРЗП предлагаем ввести ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей для всех трудоспособных россиян, которые отказались от работы, чтобы ухаживать за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, - подчеркнул Александр Ремезков, - Но необходима не только материальная помощь.Зачастую нужно просто выполнить нормы действующего законодательство и пойти навстречу гражданам, которые готовы совмещать учебу или работу с уходом за родственниками с инвалидностью".

Максимально задействовать уже имеющиеся законодательные механизмы необходимо и для того, чтобы помочь Людмиле Киселевой и ее дочери. Жительница Тюмени находится трудной жизненной ситуации из-за того, что уже несколько лет не может получить алименты от отца своего ребенка. Ей также оказана юридическая поддержка для решения проблемы взыскания алиментов.

Супруги Михеевы обратились в депутатскую приемную от имени инициативной группы своих соседей по Союзной и другим прилегающим улицам. Жильцы частных домов обеспокоены перспективой расширения до 4-6 полос автодороги в этом районе Тюмени. О планах дорожного строительства по улице Чаплина в 2024 году ранее публично заявили представители областной администрации. Тюменцы опасаются, что их дома могут пойти под снос.

Депутат Ремезков направит обращение губернатору Тюменской области с просьбой предоставить подробную информацию о планах по расширению данной автодороги в Тюмени и довести эти сведения до граждан.

"Мы последовательно добиваемся увеличения федерального софинансирования дорожного строительства в российских регионах. Так, в декабре прошлого года Тюменской области выделено дополнительно на 2022 и 2023 год почти 800 млн рублей средств федеральной поддержки, которые позволят в полной мере реализовать планы по ремонту региональных и муниципальных дорог, - подчеркнул первый заместитель думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, который входит в трехстороннюю комиссию по вопросам межбюджетных отношений, - Очень важно, чтобы при реализации проектов дорожного строительства в регионе были максимально защищены законные права граждан. Обновление автодорожной сети должно не ухудшать, а только повышать качество жизни тюменцев".