В Тюмени прокуратура проведет прием граждан по поводу качества питьевой воды

В областном центре 25 мая совместный прием граждан проведут заместитель прокурора Тюмени Андрей Конев, заместитель главы города Петр Вагин и генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов.

"В социальных сетях, средствах массовой информации систематически появляются публикации о ненадлежащем качестве питьевой воды из источников централизованного водоснабжения", — поясняют в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прием пройдет с 16 до 18 часов по адресу: город Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38 стр.10 (БЦ "Парус"), актовый зал (4 этаж).

Предварительная запись ведется по телефонам прокуратуры города: 8(3452)56-89-52 или 56-89-54 доб.113. Все обращения будут проверены, при наличии оснований — приняты необходимые меры реагирования.