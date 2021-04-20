Прокурор и глава города проведут прием граждан по вопросам капремонта

13:28 20 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Завтра, 21 апреля, с 17 до 18 часов прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов и глава города Руслан Кухарук проведут прием граждан  по вопросу реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Тюмени.

Прием состоится в режиме видеоконференцсвязи в здании администрации города Тюмени по ул. Первомайской, 20, кабинет 211. При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (3452)46-42-19.

Теги: капремонт , прием граждан , Руслан Кухарук
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021