Прокурор и глава города проведут прием граждан по вопросам капремонта

Завтра, 21 апреля, с 17 до 18 часов прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов и глава города Руслан Кухарук проведут прием граждан по вопросу реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Тюмени.
Прием состоится в режиме видеоконференцсвязи в здании администрации города Тюмени по ул. Первомайской, 20, кабинет 211. При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8 (3452)46-42-19.
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