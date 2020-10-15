Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин провел прием граждан в телефонном режиме

В рамках региональной недели депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин провел прием граждан в телефонном режиме. Тюменцы обратились к Николаю Брыкину с просьбой оказать помощь в решении жилищно-коммунальных проблем.

Так, в домах по адресу ул. Волгоградская, 33 и Жигулёвская, 8 отсутствовало отопление — несмотря на то, что отопительный сезон в Тюмени начался 24 сентября. В многоквартирном доме по адресу ул. Энергетиков, 60А в результате пожара жильцы остались без электричества и не могли полноценно проживать в своих квартирах в течение нескольких дней.

Депутата возмутило безответственное отношение управляющих компаний к проблемам людей: "Трудно представить, что в холодное время года, при всех имеющихся возможностях и своевременном запуске тепла городскими властями, жизнь и здоровье граждан подвергается риску из-за ненадлежащего исполнения своих прямых обязанностей управляющими компаниями".

В процессе работы с населением он занялся решением этих проблем. Тепло и свет поступили в дома горожан. Также в ходе приема поступило обращение от пенсионера-инвалида с просьбой разобраться в предоставлении льготной путевки ей и ее мужу в санаторий и замене сломанной трости. К решению этого вопроса подключилась управляющая государственного учреждения Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко. Выяснилось, что семейная пара стояла в очередь на получение путевки, они отправится на санаторно-курортное лечение уже в этом месяце, а новую трость работники Фонда социального страхования доставили женщине домой.