Строители Югры приняли поздравления от Александра Моора

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественном мероприятии в честь окружного Дня строителя в Нижневартовске. Он вручил почетные грамоты лучшим работников строительной отрасли Югры.

Глава региона отметил, что строительство - одна из самых динамично развивающихся сфер в экономике. И передал югорским строителям горячий привет от коллег с юга Тюменской области и ветеранов отрасли региона.

"У тюменских строителей и строителей Югры общая история. Несколько десятилетий назад строители вместе с геологами, нефтяниками и представителями других профессий осваивали Западную Сибирь. Прокладывали дороги, обустраивали месторождения, в чистом поле возводили города. Благодаря их труду сегодня наши регионы активно развиваются. Строители возводят красивые, благоустроенные районы, современные дороги и мосты. Благодаря строителям развивается наша общая программа "Сотрудничество". Вместе мы строим будущее наших регионов", - отметил Александр Моор в своем обращении.

Напомним, 11 августа, Александр Моор находится с рабочей поездкой в Нижневартовске. Он посетил детский сад "Светофорчик", приобретенный в муниципальную собственность на средства областной программы "Сотрудничество", а также принял участие в праздновании Дня физкультурника, где дал мастер-класс по поднятию гири.