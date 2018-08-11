Александр Моор и Наталья Комарова посетили детский сад "Светофорчик" в Нижневартовске

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита посетил в Нижневартовске детский сад "Светофорчик", приобретенный в муниципальную собственность на средства областной программы "Сотрудничество", сообщает "Тюменская линия".

Как рассказал директор департамента образования Нижневартовска Эдмонд Игошин, второй корпус детсада введен в эксплуатацию в 2015 году. На его приобретение в собственность города было затрачено более 182 миллионов рублей. Сегодня дошкольное учреждение посещают 155 детей.

Александр Моор и Наталья Комарова осмотрели действующий в детском саду музей быта коренных народов Севера и Аллею Памяти, посвященную подвигу героев Великой Отечественной войны, пообщались с детьми и воспитателями.

1 /2

Особый интерес у врио губернатора Тюменской области вызвал спортивный зал, в котором воспитанники "Светофорчика" проводят немало времени, занимаясь фитбол-гимнастикой. В сентябре в спортзале планируется установить скалодром.

Сегодня в Нижневартовске действует 50 детских садов, рассказал Эдмонд Игошин. В 2019 году планируется завершить реконструкцию здания под детсад на 180 мест, в 2020 году предполагается ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 320 мест. В результате местами в детсадах будут обеспечены более 95% нуждающихся. В 2017 году этот показатель превысил 89% от норматива, сообщил руководитель городского департамента образования.