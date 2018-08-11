На празднике спорта в Нижневартовске Александр Моор тягал гирю

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в фестивале "Нижневартовск – город спорта" 11 августа и дал местным спортсменам мастер-класс по поднятию гири.

Мероприятие проходило в Нижневартовске в рамках празднования Дня физкультурника. Учреждения города презентовали для жителей культивируемые виды спорта, а спортсмены провели показательные выступления. В фестивале поучаствовал Александр Моор, который находится в Нижневартовске с рабочим визитом. Мастер-классом от главы региона заинтересовались около 30 человек.

Также врио губернатора Тюменской области посетил площадку, где организованы тренировки по скандинавской ходьбе. Здесь презентовали экскурсионно-оздоровительную программу "Шагай с нами! Тур по Нижневартовску", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Тур стал победителем в конкурсном отборе на получение субсидии некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В рамках презентации всем желающим предлагают получить не только навыки скандинавской ходьбы, но и на специально подготовленном маршруте в сопровождении опытного тренера узнать историю Нижневартовска и его достопримечательностей.