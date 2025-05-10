Памятник героям-авиаторам открыли 9 Мая в Тюмени

"ЮТэйр" открыл в Тюмени мемориал авиаторам — Героям Великой Отечественной войны, церемонию открытия приурочили к знаковой дате - 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

"Еще одно памятное место, связанное с историей Великой Отечественной войны, появилось в Тюменской области. В аэропорту Плеханово в День Победы принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Памяти Павших" авиаторам Тюмени. Уверен, этот памятник станет символом вечной благодарности и уважения к павшим героям, тем, кто подарил нам мирное небо над головой", - прокомментировал событие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Моор отметил, что история гражданской авиации в регионе началась в 1930-х годах, когда в Тюмени появилась Обская авиагруппа Главсевморпути. Многие ее сотрудники воевали на фронтах Великой Отечественной войны, а в послевоенное время вернулись на гражданскую службу и работали на благо тюменской земли и ее жителей.

В церемонии открытия памятиника также участвовали герой России Николай Гаврилов и племянница героя Советского Союза Людмила Быстрых торжественно открыли мемориал памяти, на котором увековечены имена тюменских авиаторов, отдавших свои жизни за Победу в Великой Отечественной войне.

Монументальный архитектурный ансамбль возведен в тюменском аэропорту "Плеханово", где трудятся более двух тысяч сотрудников Группы компаний "ЮТэйр" и расположен крупнейший в России центр по техническому обслуживанию и ремонту гражданских вертолетов.

Мемориал из натурального гранита символизирует устремленный в небо самолет. "Фюзеляж" лайнера — стела высотой 7 метров — служит доминантой композиции, которую венчает Орден Отечественной войны. На правой стороне "крыла" самолета размахом более 13 метров увековечены имена павшего в боях 41 тюменскких пилотов, авиационных механиков, техников и инженеров, работников наземных служб. Левая часть "крыла" посвящена героям Советского Союза — летчику Борису Степановичу Быстрых, танкисту Александру Семеновичу Никитину и артиллеристу Петру Яковлевичу Панову. Несмотря на разные военные профессии, судьбы героев неразрывно связаны с авиацией.

"Возведение мемориала в аэропорту "Плеханово" — это дань вечной благодарности многотысячного коллектива Группы "ЮТэйр" авиаторам Приобья, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. Для каждого из нас свят подвиг отцов, дедов и прадедов. Наш архитектурный ансамбль, открытый в знаменательную дату — 80-летие Победы, — призван стать важным символом этой памяти", — отметил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.