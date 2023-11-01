В Тюменской области участились случаи выявления коронавируса

11:00 01 ноября 2023
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В Тюменской области за неделю с 23 по 29 октября в сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный прирост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 1,2 %. Заболеваемость по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе зафиксировано 339 случаев заболевания населения COVID-19, неделей ранее -  195 случаев заболевания населения COVID-19. Согласно федеральной статистике, в последнюю неделю октября в ТО госпитализировано 47 больных коронавирусом, выздоровели 112, летальных случаев нет. 

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация - это самый эффективный способ профилактики гриппа. Уже привито около 57 % населения. Жители области могут привиться в поликлинике или ФАПе по месту жительства. Работают мобильные прививочные бригады.

Теги: коронавирус , Роспотребнадзор
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