В Тюменской области участились случаи выявления коронавируса

В Тюменской области за неделю с 23 по 29 октября в сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный прирост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 1,2 %. Заболеваемость по совокупному населению и в возрастных группах не превышает эпидпорогов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе зафиксировано 339 случаев заболевания населения COVID-19, неделей ранее - 195 случаев заболевания населения COVID-19. Согласно федеральной статистике, в последнюю неделю октября в ТО госпитализировано 47 больных коронавирусом, выздоровели 112, летальных случаев нет.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация - это самый эффективный способ профилактики гриппа. Уже привито около 57 % населения. Жители области могут привиться в поликлинике или ФАПе по месту жительства. Работают мобильные прививочные бригады.