Режим противоковидных ограничений продлили в Тюменской области до 1 февраля

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 февраля, решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, сообщает информационный центр правительства ТО.

"В течение последних восьми недель интенсивность эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции – низкая. Недельный показатель заболеваемости за период с 19 по 25 декабря составил 32 на 100 000 населения, что на 20,5% ниже, чем за предыдущую неделю", - отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах, за исключением детей до одного года.