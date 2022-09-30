Режим антикоронавирусных ограничений в Тюменской области продлен до 1 ноября

До 1 ноября продлен режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

"За последнюю неделю в Тюменской области отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на 2%. Заболеваемость среди взрослого населения выросла на 6%, среди детей – уменьшилась на 33,5%. В 90% случаев COVID-19 протекает у пациентов в легкой форме", - сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

В течение недели зарегистрировано 7 485 случаев коронавируса, недельный показатель заболеваемости составил 485 на 100 тыс. населения. Увеличение заболеваемости отмечается в 15 муниципальных районах. Более 71% заболевших приходится на областной центр.