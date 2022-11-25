В Тюменской области растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

По итогам 46 недели в Тюменской области зарегистрировано 650 случаев заболевания коронавирусом, после семинедельного снижения (с 19 сентября) на протяжении двух недель фиксируется интенсивность нарастая, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Шарухо отметила, что с ноября в РФ фиксируются случаи заболевания новым штаммом коронавирус - цербер, который способен обходить антитела, сформированные в результате заболевания или вакцинации, однако в Тюменской области таких случаев пока не выявлено, 95% пациентов болеют коронавирусом "омикрон".

Информцентр правительства также сообщает, что растет количество заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах. Больше всего заболевших среди детей 7-14 лет. За последнюю неделю увеличилось на 39% количество госпитализированных с диагнозом ОРВИ и грипп, 74% их них - дети.

Жителям региона напоминают, что избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет своевременная иммунизация от гриппа. На сегодня привито 850 тысяч человек, что составляет 55% от численности населения Тюменской области.