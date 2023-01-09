В Тюменской области за сутки выявили только два случая коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 253 684), 5 человек выздоровели (за весь период - 248 884), сообщает Оперштаб Тюменской области.

За сутки проведено 2 394 лабораторных исследования (всего 4 656 688).

Среди вновь заболевших нет детей, на ИВЛ находится 1 пациент (из общего числа заболевших), 414 человек под медицинским наблюдением. В стационарах из 13 коек для ковид-больных свободно 23,1%.