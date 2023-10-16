На Ямале всех пациентов с симптомами простуды тестируют на COVID-19

В регионе зафиксирован сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе коронавирусной. Для оперативного выявления COVID-19 в больницах округа проводится тестирование всех пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, в октябре на Ямале зарегистрировано 158 случаев коронавирусной инфекции. Сейчас восемь пациентов с хроническими заболеваниями и пожилые лечатся в стационаре, амбулаторно лечение получают 104 человека.

Высокий процент выявляемости обусловлен интенсивностью проведения исследований. Ямал традиционно является лидером в стране по охвату населения тестированием на коронавирус. В больницах округа для диагностики коронавируса задействованы 15 лабораторий. ПЦР-лаборатория есть в каждом муниципалитете, а также в Новоуренгойском ПНД и СПИД-Центре.

На сегодня койки для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты в инфекционных отделениях Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. При необходимости в стационарах муниципалитетов обеспечат дополнительные места для больных.

Избежать тяжелых осложнений помогает вакцинация. За весь период прививочной кампании иммунизацию прошли 325 тысяч ямальцев.

"Жители округа активно вакцинируются. В среднем в неделю иммунизацию проходят 870 человек. У нас имеется достаточное количество отечественного препарата "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции — 6 700 доз. Ведутся работы по закупке еще 13 тысяч доз вакцины, новая поставка ожидается в декабре", - директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

В регионе предусмотрено льготное обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом. С начала года медикаменты, среди которых противовирусные, жаропонижающие препараты и лекарства, улучшающие свертываемость крови, получили порядка 4 тысяч пациентов. Всего было выписано 11,5 тысячи рецептов.

Во всех медицинских учреждениях региона соблюдается масочный режим.