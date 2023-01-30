Режим антиковидных ограничений продлен в Тюменской области до 1 марта

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 1 марта, решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

"В течение последних трех недель в Тюменской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. В период с 23 по 29 января зарегистрирован рост заболеваемости на 35% по сравнению с предыдущей неделей", - цитирует слова руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо информцентр правительства ТО.

Наибольший прирост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18 до 29 лет. В 95% случаев болезнь протекает в легкой форме.

Количество коек для лечения пациентов с COVID-19 в Тюменской области соответствует нормативам Минздрава РФ, отметила директор регионального Департамента здравоохранения Наталья Логинова. На базе поликлиники №5 в Тюмени открыт дневной стационар. В январе там прошли лечение 56 человек.