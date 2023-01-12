Чем опасен коронавирус "кракен", рассказали в Роспотребнадзоре

Первый случай заражения вариантом коронавируса "кракен" зафиксирован в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал ответы на самые распространённые вопросы о новом штамме коронавируса.



Что такое штамм "кракен"?

Вариант XBB.1.5 ("кракен") представляет собой "рекомбинантную" подлинию "Омикрона".

Чем XBB.1.5 отличается от других вариантов "Омикрона"?

Благодаря "удачной" для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.

Чем опасен "кракен"?

Этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся.

Как передается?

Как и другие ОРВИ – воздушно-капельным путем.

Кто в группе риска?

Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.



Как защититься?

Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны.