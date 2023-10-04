"Ростелеком Контакт-центр" добавил операторов на горячую линию по коронавирусу

"Ростелеком Контакт-центр" увеличил количество операторов общероссийской горячей линии для информирования граждан о распространении коронавирусной инфекции и мерах профилактики. Работа организована в партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" в рамках федерального проекта Стопкоронавирус.РФ, сообщает пресс-слжуба Ростелекома.

Бесплатная федеральная горячая линия доступна по номеру 88002000112.

По данным официального портала Стопкоронавирус.РФ, с 25 сентября по 1 октября 2023 года количество госпитализаций превысило 2,5 тысячи человек и увеличилось на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей. Ранее эксперты прогнозировали пик заболеваемости на ноябрь.

Гендиректор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев:

Наш опыт в этом социально значимом проекте доказывает, что простота дозвона, грамотная консультация и актуальная информация позволяют гражданам проще ориентироваться в самом важном — вопросах собственного здоровья, а также здоровья родных и близких. Поэтому мы проводим специальную подготовку операторов, подключаем самые современные цифровые решения, например, систему управления знаниями, которая позволяет им в едином окне видеть всю необходимую информацию для квалифицированных ответов. Такая база знаний сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора.

Шишмарев отметил. что в пиковую нагрузку во время пандемии к работе привлекались до 500 операторов. Всего за 2020–2022 годы на горячую линию по коронавирусу поступило почти 6 млн обращений.