В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, но в лидеры вышел COVID

16:18 22 февраля 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За седьмую неделю в Тюменской области на 1,8 % к предыдущей неделе снизилась заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ( ниже эпидемического порога на 33,54 %), но продолжается рост заболеваемости COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным мониторинга за прошедшую неделю в субъекте в основном циркулирует вирус гриппа В (90%). Среди детского населения отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах, заболеваемость зарегистрирована ниже эпидемических порогов.  Уровень активности эпидемического процесса по COVID-19 характеризуется как высокий.

Теги: грипп , коронавирус , ОРВИ , Роспотребнадзор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2023