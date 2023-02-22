В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, но в лидеры вышел COVID

За седьмую неделю в Тюменской области на 1,8 % к предыдущей неделе снизилась заболеваемость населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ( ниже эпидемического порога на 33,54 %), но продолжается рост заболеваемости COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным мониторинга за прошедшую неделю в субъекте в основном циркулирует вирус гриппа В (90%). Среди детского населения отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах, заболеваемость зарегистрирована ниже эпидемических порогов. Уровень активности эпидемического процесса по COVID-19 характеризуется как высокий.