Тюменцам рассказали, какие продукты портят зубы и улыбку

Профилактический осмотр у стоматолога нужно проходить дважды в год, а чтобы прием у врача не стал началом продолжительного лечения нужно критически взглянуть на свои привычки и минимизировать в своём районе сладости, газировку, еду с красителями и так далее.

Врач-стоматолог Областной стоматологии Наталья Велижанина рассказала "ТОС", что вредно для зубов, и что делать, чтобы зубы были здоровыми.

Враги зубов

Сладости в рейтинге вредных для зубов продуктов на первом месте. Они содержат большое количество сахара, которым питаются бактерии, разрушающие эмаль зубов.

Газированные напитки тоже губительны для зубов. В них огромное количество сахара, а еще вещества, вызывающие эрозию эмали.

Сухофрукты имеют вязкую консистенцию и концентрированное количество сахаров и кислоты, а потому тоже могут стать причиной возникновения кариеса. После их употребления зубы нужно приводить в порядок, как и после конфет.

Кислые продукты в ротовой полости нарушают баланс PH, под действием дополнительной кислоты возникает кариес. По сути, кислота декальцинирует или деминерализует зубную эмаль, разрушая ее структуру.

Смена температурных режимов для зубов тоже вредна. Кофе с мороженым – не лучший вариант десерта. Всем известно, что горячее расширяет кристаллическую решетку, холодное – сжимает. Когда происходит перепад температуры, возникают микротрещины.

Продукты с пищевыми красителями тоже негативно влияют на здоровье и вид зубов. Чай, кофе, соки и свекла окрашивают зубы независимо от состояния эмали. Чтобы цвет зубов всегда был белым, раз в полгода нужно проводить профессиональную гигиену полости рта, во время которой весь налет убирается без вреда для эмали. Однако если она повреждена, то красители проникают в глубокие слои, и избавиться от них не получится – остаются пигментные пятна.

Врачи советуют все вредное заменить свежими фруктами. Они приносят больше пользы для организма и настроения. В них меньше количества сахаров и кислоты, а помимо этого, они содержат достаточное количество микроэлементов, минералов, витаминов, насыщены клетчаткой – полезных для организма веществ. При употреблении свежих твердых фруктов происходит самоочищение зубов.

Фрукты, овощи, ягоды и зелень, в которых цинк, селен, фтор, витамин С – то, что нужно для здоровых зубов. Некоторые их компоненты могут являться природными антисептиками. К примеру, петрушка убивает вредные микроорганизмы. Однако полностью микрофлору ротовой полости таким способом в норму не приведем. Заменить петрушкой чистку зубов нельзя.

После фруктов и ягод нельзя забывать о полоскании рта.