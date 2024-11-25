Тюменскую стоматологию заставили убрать пошлую рекламу из лифтов

Одна из стоматологических клиник Тюмени привлекла внимание сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы после того, как жильцы многоквартирных домов обнаружили в лифтах рекламу компании с явным сексуальным подтекстом.

При проверке было выявлено, что внимание к рекламе создается за счет провоцирующего лозунга (по данным местных СМИ, там было написано "Вставь мне") и женского лица с открытым ртом. Помимо этого, проверяющие на листовках не обнаружили информации о противопоказаниях и необходимости предварительной консультации, которую обязаны публиковать рекламодатели.

"Управление признало рекламу ненадлежащей и нарушающей требования Закона о рекламе. В ходе рассмотрения дела нарушение было устранено, и реклама демонтирована. Решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение", - указано на сайте УФАС.