Можно ли отбелить зубы без вреда здоровью, рассказал стоматолог

Многие стараются изменить натуральный цвет своих зубов, приблизив их к идеалу. При этом реализовать мечту часто стараются в домашних условиях. Врач-стоматолог Областной больницы №3 Антон Иванов дал профессиональную оценку таким стремлениям и прокомментировал тренды на идеальную улыбку.

При чистке зубной щеткой мы механически счищаем пелликулу, наполненную бактериями и красителями, тем самым осветляя зубы. Для поддержания естественного цвета зубов важно соблюдать регулярную гигиену полости рта. Все слышали, что чистить зубы надо после еды утром и вечером перед сном. Но мало кто знает, что не стоит принимать пищу после чистки в течение часа, пока пелликула восстанавливается.

Можно применять электрические зубные щетки, они облегчают процесс очищения зубов. Отбеливающие пасты помогают лучше убрать поверхностный налет с эмали зуба за счет содержания абразивных гранул или специальных ферментов, расщепляющих окрашенный налет.

Однако пасты с содержанием абразивных гранул нельзя использовать на постоянной основе, так как за счет агрессивного механического воздействия, они могут царапать эмаль, что со временем приведет к повышенной чувствительности зубов.

Профессиональная гигиена полости рта, проводимая врачом-стоматологом или стоматологическим гигиенистом, также помогает максимально тщательно убрать налет и осветлить ваши зубы, - сообщает Тюменская область сегодня.