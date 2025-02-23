В ишимской стоматологии появились новые кадры

Четыре целевых выпускника Тюменского медицинского университета отправились работать в поликлинику Областной больницы №4 в городе Ишим в 2024 году.

Среди них — Виктория Гетманова, врач-стоматолог взрослого отделения, спортсменка - двукратная победительница и двукратный призер Первенства России по гиревому спорту, победителем Чемпионата мира в категории "Любители". После окончания школы Виктория училась в профильном лицее, затем в медицинском колледже, а после - в университете.

"В ней чувствуется настоящий спортивный характер", — отмечает заведующий отделением, врач-стоматолог-терапевт Людмила Маурина. - Виктория легка на подъем, быстро ориентируется в любой ситуации и принимает верные решения".

Еще один молодой специалист — врач-стоматолог Ксения Ломтева — также начала свою карьеру в кабинете неотложной помощи и в составе МСК. Сейчас она ведет терапевтический прием взрослых пациентов. Кроме основного терапевтического приема, Ксения проводит профилактические осмотры работающего населения.

"Приход новых сотрудников позволил немного снизить нагрузку на хирургов", — рассказывает Татьяна Сорокина, заведующий стоматологической службой, врач-стоматолог-хирург".

Врач-стоматолог-хирург Денис Сычев приехал в Ишим после окончания целевого обучения в Тюменском медицинском университете и ординатуры в Москве. Причем и школу, и университет, также, как и ординатуру он закончил с отличием. Коллеги отметили его умение работать с большим объемом информации, грамотно интерпретировать данные различных исследований, он также успешно проводит удаления различной сложности, даже в условиях мобильного комплекса.

В 2025 году целевое обучение завершают еще два специалиста.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.