Ишимские стоматологи спасли пациентку

Долгое время женщину мучали затрудненное носовое дыхание, постоянные выделения из носа. В ноябре 2021 года пациентка была в экстренном порядке госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ №2 (г. Тюмень), где был поставлен диагноз — мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета.

"В народе это заболевание называют "черной плесенью", — пояснила Татьяна Сорокина, заведующий стоматологической службой-врач-стоматолог-хирург Областной больницы №4. — Действительно, мукоромикоз, как и плесень, очень быстро распространяется по смежным тканям, разрушая их".

Под общим наркозом Надежде была проведена резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционная трепанация лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Как вспоминает женщина, она не могла полноценно говорить, питаться. В 2024 году Надежда обратилась в стоматологическую поликлинику. Лечащий врач-стоматолог-ортопед Глеб Щетков составил план лечения, выполнил протезирование съемными конструкциями с закрытием оро-антрального сообщения. Сейчас пациентка может жить полноценной жизнью, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь Областной больницы №4.