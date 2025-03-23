Тюменский стоматолог рассказала о лейкоплакии

Стоматолог-хирург Областной больницы №12 Александра Жихарева, рассказала о таком грозном заболевании как лейкоплакия.

"Многие из пациентов чаще всего даже не обращают внимания на необычные образования в полости рта и не спешат показаться стоматологу. Когда в кресло стоматолога попадает пациент с подобными жалобами он задает вопрос: "А что надо было к вам?". Тем не менее быть внимательными к здоровью своей полости рта необходимо, начиная с каждодневного осмотра и заканчивая профилактическими походами к стоматологу.

Лейкоплакия представляет собой серьезное заболевание, характеризующееся появлением белых пятен или бляшек на слизистой оболочке полости рта. Чаще всего они локализуются на слизистых оболочках внутренней стороны щеки, твердом и мягком небе, а также в угловых складках рта, образовываются они без каких-либо видимых причин. Эти образования могут быть безболезненными, но в некоторых случаях могут вызывать дискомфорт. Лейкоплакия считается предраковым состоянием, поэтому никакого самолечения не допускается и важно быстро обратиться к врачу для диагностики и возможного лечения.

Факторы, наиболее часто связанные с развитием лейкоплакии — это вредные привычки (употребление табака, алкоголя), хроническое механическое раздражение слизистой (в том числе –протезами, имплантами, кариозными зубами и т.д.), гиповитаминоз А, В, эндокринные нарушения, работа на вредном производстве (переработка нефти, производство щелочей), частое употребление горячей, острой пищи.

К профилактике мы относим отказ от вредных привычек, гигиену полости рта, регулярный осмотр стоматолога для раннего выявления патологии, контроль соматических болезней, санацию полости рта (снятие зубных отложений, замена неправильно изготовленных протезов, острых краев или завышающих пломб, удаление корней, вне обострения). С этого года в стоматологической поликлинике ОБ№12 проводится серия Школ здоровья, направленных на профилактику лейкоплакии. Вместе со мной на них присутствуют другие специалисты, мы рассказываем и показываем наглядно на макетах как правильно чистить зубы, объясняем суть и важность данной проблемы, необходимость внимательного отношения к своему здоровью, - сообщает Мегатюмень.