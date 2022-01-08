Тюменцам советуют зимой есть красные и оранжевые фрукты и овощи

Зимой, когда так не хватает тепла и солнца, а еще натуральных витаминов, в рационе обязательно должны быть оранжевые и красные фрукты и овощи.

Хурма, апельсины, лимоны, тыква, морковь и, конечно, мандарины. Без последних сложно представить зиму и новогодние праздники. Мандарины не только вкусные, но и весьма полезные фрукты. Например, в них 44% суточной нормы аскорбиновой кислоты, есть калий, магний, кальций и витамины группы В.

Красные, оранжевые фрукты и овощи содержат полезные вещества, много минералов и витаминов. Особо популярны зимой мандарины, существует около 200 их разновидностей, самые известные - клементины.

"Мандарины укрепляют иммунитет за счет витаминов и микроэлементов, а еще нормализуют работу кишечника, так как в них содержатся пищевые волокна", - рассказала диетолог Елена Дороднева.

Она отметила, что в мандаринах намного меньше тяжелых металлов и радионуклидов, у них низкая энергетическая ценность: в 100 г фрукта 53 кКал, а в кожуре есть эфирные масла, обладающие хорошим антистрессовым действием.

Однако, несмотря на всю пользу, мандарины - высокоаллергенные фрукты, поэтому в день их можно есть не более пяти штук, а за раз лучше ограничиться одним-двумя мандаринами. Хранить их можно до полутора месяцев, если в холодильнике - еще дольше. Перед употреблением нужно помыть либо с мылом, либо специальными моющими средствами для фруктов и овощей, сообщает Мегатюмень.