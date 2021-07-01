Тюменцам рекомендуют не забывать о питьевом режиме в жару

Каждый человек пьет воду, но вот достаточно ли. Не всегда обезвоживание связанно с экстремальными условиями. Иногда человек доводит себя до такого состояния в обыденной жизни. Неправильный образ жизни, стресс и недостаточное употребление жидкости могут привести плохому самочувствию. Врачи-инфекционисты точно знают, чем опасна потеря жидкости для организма, и поэтому утверждают: каждому необходимо знать, как не допустить нехватки воды и как с этим бороться. Особенно в жаркую погоду.

1. Пейте воду до того, как почувствуете жажду, поэтому постоянно носите бутылочку с водой при себе или держите ее на видном месте, чтобы не забывать вовремя пополнять запасы воды.

2. Увеличьте количество потребляемой жидкости, летом организму требуется около 2-3 литров воды ежедневно. Ребенку советуем пить до 40 мл жидкости в сутки на 1 кг массы тела.

3. Отдайте предпочтение:

— охлажденному зеленому чаю без сахара. Он лучше всего утоляет жажду, а также укрепляет сосуды, нормализует кровоток и уменьшает уровень холестерина в крови.

Напиток стоит потреблять в умеренных дозах (3-4 чашки в день), его избыток отрицательно действует на работу печени и почек. Гипертоникам пить чай не советуют, так как он способствует повышению давления.

— натуральному несладкому соку – яблочному, апельсиновому, грейпфрутовому. Он отлично утоляет жажду, уменьшает чувство голода, восполняет содержание витаминов и минералов в организме. Благодаря витамину С, содержащемуся в цитрусовых, сок ослабляет такие следствия жары, как усталость, головная боль, вялость.

— натуральному квасу и айрану - поистине летние напитки, хорошо утоляют жажду и голод. В жаркую погоду полезны кисломолочные продукты — кефир или ряженка. Они легко усваиваются и помогают пищеварению.

— минеральной воде, в ней содержатся соли и минералы, которые мы теряем вместе с потом. В воду можно выжать дольку лимона, желательно пить часто и маленькими порциями. Лучше отдавать предпочтение столовым сортам или лечебно-столовым со степенью минерализации не более 1 г/л. Людям, страдающим болезнями сердца, от минеральной воды лучше отказаться.

— ягодным морсам: смородиновому брусничному, клюквенному, содержащим множество витаминов и антиоксидантов.

При этом:

— сведите к минимуму потребление кофе (не более 1-2 чашек в день) и других кофеиносодержащих напитков: кофеин является мочегонным средством, в результате чего организм более интенсивно обезвоживается, а также он повышает давление.

— избегайте потребления газированных напитков, так как из-за высокого содержания сахара они провоцируют жажду.

— Откажитесь от крепких алкогольных напитков в жару.

— Не увлекайтесь в жару слишком холодными напитками, не добавляйте в них много льда. Переохлаждение горла повышает вероятность простудных заболеваний. Лучше всего для утоления жажды пить жидкости комнатной температуры.