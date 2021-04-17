Тоболяки решают, что разместить в отремонтированном здании богадельни

Власти Тобольска объявили сбор предложений по использованию недавно отремонтированного здание богадельни. Принимаются готовые креативные идеи от предпринимателей.

Как рассказала пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина, здание Богадельни площадью свыше 100 кв.м. является частью туристического маршрута по Тобольску, куда входит также Тобольский кремль, Базарная площадь и дом-музей Николая II. Объект культуры отремонтировали и теперь рассматриваются идеи того, что разместить внутри. Важно, чтобы пространство мотивировало тоболяков и гостей города к активному времяпрепровождению.

Отметим, до советского периода истории России рядом со зданием стояла Богоявленская церковь. Она была основана в 1624 году, к этому же году относится и ее первое упоминание. В 1930 году церковь была закрыта советской властью, а в 1949 году храм взорвали до основания. От него сохранилось лишь здание церковной богадельни, которое некоторое время оставалось заброшенным, пишет "Тюменская область сегодня".

