Тюменцы увидят концертные программы областной "Студенческой весны"

Сегодня и завтра, 14 и 15 апреля, команды из учебных учреждений Тюмени и Тобольска представят свои творческие номера, связанные в единую сюжетную линию, а также поборются за путевку на "Российскую студенческую весну". Посетить программы можно офлайн в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в 14:20 и в 17:00 — 14 апреля и в 13:40 — 15 апреля. Записи программ можно посмотреть в группе Студенты Тюмени | Мой портал.

Победителей концертных программ объявят 18 апреля во время гала-концерта Областной студенческой весны в СК "Центральный". Они представят Тюменскую область на "Российской студенческой весне" в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая.

Концертные программы — многожанровый и массовый формат представления "Студенческой весны". Участники покажут программы длительностью не менее сорока минут. В них зрители смогут увидеть вокальные и танцевальные номера, оригинальный жанр, театр и другие направления фестиваля.

Всего выступит 15 команд, из которых 3 тобольских. Их выступления может посетить очно любой желающий бесплатно, без приобретения билетов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46). 14 апреля в 14:20 выступит Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева с программой "Головоломка", а в 17:00 свою концертную программу покажет Тобольский многопрофильный техникум. 15 апреля в 13:40 творческий номер "Крыса" от Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. Для просмотра программ тюменских вузов — вход по пригласительным. Отметим, что вход будет ограничен с учетом безопасной рассадки в зале.

Номера участников оценят эксперты фестиваля: Елена Гущина (Москва) — чемпион Высшей лиги Международного Союза КВН в составе команды "Союз" Тюменская обл., член жюри направления "Региональные программы", на "Российской Студенческой весне", Марина Жабровец (Тюмень) — Заслуженный работник культуры РФ, многократный член жюри в направлении "Театр" и "Концертные программы" на Областном фестивале "Студенческая весна" Тюмень, Илья Титов (Тюмень) — руководитель Молодежного театрального центра "Космос", руководитель дирекции фестиваля ОСВ.

— С каждым годом количество концертных программ увеличивается и нас, как организаторов это, безусловно, радует! В прошлом году у учебных учреждений в связи с пандемией не было возможности провести "Дебют первокурсника", то показать свои таланты и творческие способности на "Студенческой весне" в любом из направлений — отличный шанс!, — отметила Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVI областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.