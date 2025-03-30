Ишимская молодежь представит номера на Студвесне

1 апреля в 17:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме состоится концерт "Время расцветать", финальное событие проекта "Творческая лаборатория". Студенты и школьники старших классов представят зрителям творческие номера: танцевальные, театральные и музыкальные. Вход свободный, - сообщает КП-Тюмень.

Зрители смогут активно участвовать в выборе лучших из них, отдав свой голос за понравившихся артистов. Победители зрительского голосования получат возможность представить Ишим на юбилейном Областном фестивале "Студенческая весна" в Тюмени.

В числе выступающих:

— Танцевальный коллектив "Просвет" с номером "Инь-Янь". Эта хореографическая постановка олицетворяет единство противоположностей и вечную борьбу света и тьмы. Танцоры исполнят сложные синхронные элементы и продемонстрируют быстрые смены ритма.

Творческий номер коллектив дорабатывал на мастер-классе по направлению "Танцевальное". Под руководством Аксиньи Комаровой, педагога-хореографа и исполнителя учебного ансамбля современного танца "Академия" при ТГИК, они учились работать с динамикой движений, пластикой и взаимодействием в группе. Эксперт помог улучшить координацию, отточить сложные переходы и придать номеру выразительность.

— Вокальный ансамбль "Луч" с песней "Солнце золотое".

В процессе подготовки участники ансамбля прошли мастер-класс по вокальному искусству у Тамиллы Буториной — экс-солистки Хакасской республиканской филармонии и Тюменской филармонии, педагога по вокалу, солистки кавер-группы ТАМІ BAND. Молодые люди работали над дыхательной техникой, раскрытием голосов и эмоциональной подачей. Эксперт помог им добиться чистоты звучания, научил взаимодействовать на сцене и усиливать выразительность исполнения.

— В преддверии "Студвесны" особенно важно, чтобы молодые артисты смогли продемонстрировать свои номера перед публикой и ощутить поддержку зрителей. Этот концерт станет для каждого участника шансом преодолеть страх перед выходом на сцену. Мы рады быть частью этого значимого события и создавать условия для развития и раскрытия творческого потенциала молодых талантов, — отметил Роман Дробунин, руководитель мультицентра "Моя территория".

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