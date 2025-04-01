В Тюменской области начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в лесах Тюменской области установлен с 1 апреля для профилактики природных пожаров.

Губернатор утвердил согласованный с федеральными ведомствами сводный план тушения лесных пожаров. Все имеющиеся в Тюменской области силы и средства для своевременного выявления и ликвидации возгораний приводятся в готовность. В 2025 году к этой работе подготовлены более 2,5 тысячи человек и свыше 1,2 тысячи единиц техники. Для наблюдения за лесами используется авиация и 60 беспилотных летательных аппаратов. Работает система видеомониторинга – 104 камеры обеспечивают покрытие 76% территории региона.

С 5 апреля в Тюменской области будет установлен запрет на посещение лесов.

"Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. Помните об этом, земляки. Не пользуйтесь открытым огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Нарушителей будем привлекать к строгой ответственности", – обратился к жителям региона Александр Моор.