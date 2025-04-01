Завысившая цену на лекарства аптека в Тюмени выплатит покупательнице почти 12 тысяч рублей

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Прокуратура Ленинского административного округа провела проверку по обращению местной жительницы, корая пожаловалась на то, что купила в аптеке , по завышенной цене - за 2 670 рублей - лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с аптеки необоснованно уплаченных денежных средств свыше суммы максимальной розничной цены и компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил - с аптеки взыскано 1935,84 рубля и компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей.

Кроме того, по постановлению прокуратуры округа аптечная организация привлечена по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ оштрафована на 50 000 рублей.