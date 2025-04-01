Для мониторинга паводковой обстановки в Тюменской области используют мобильные гидрологические лаборатории

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Государственный гидрологический институт и Обь-Иртышское УГМС с 31 марта начали проводить исследования продвижения волны весеннего половодья в Сибири на реке Ишим от государственной границы с Казахстаном до села Абатское с помощью мобильных гидрологических лабораторий, сообщили в Росгидромете.

В программе работ — мониторинг развития половодья, наблюдения на временных водомерных постах, измерения расходов воды, определение уклонов водной поверхности.

Первым половодье на реке Ишим в России встречает Казанский район, гидропост находится в селе Ильинка. Для данного участка реки отметка опасного явления находится на уровне в 800 см. Согласно прогнозу Росгидромета от 1 апреля, уровень воды в реке здесь достигнет отметки опасного явления до 3 апреля. В прошлом году превышение отметки опасного явления на 8 см было зафиксировано 16 апреля. Пик пришелся на 18 апреля, максимальный подъем зафиксирован на 891 см - это был рекорд за всю историю наблюдений.