Студенты Тюменской области примут участие в Российской Студвесне

11 июня в Ставрополе стартует XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для студентов техникумов и колледжей. В течение 7 дней фестиваля тюменцы представят концертные номера и защитят творческие проекты.

В состав делегации Тюменской области вошли 62 участника из 9 учебных заведений: Ишимского многопрофильного техникума, Колледжа искусств ТГИК, Тюменского медицинского колледжа, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, Тобольского многопрофильного техникума, Тобольского педагогического института (отделение СПО), Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.

От Тюменской области зарегистрирован 21 концертный номер и 9 проектов в неконцертных направлениях. Среди них: номера обладатели Гран-при областного фестиваля "Студенческая весна" — ВИА Hot Strings с номером "Звезда моя далекая", учебный ансамбль современного танца "Академия", театральная студия "Привыкай" с номером "Пусть приснится Рай…". В составе выступлений заявлена региональная программа "Раз и навсегда" режиссера Никиты Валихина, сообщает Мой-портал.ру.

"Надеемся показать достижения нашей области, поддержать участников и провести время с пользой, обмениваясь опытом с коллегами из других регионов. Уверена, что наша делегация достойно представит Тюменскую область", — рассказал Илья Титов, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области.