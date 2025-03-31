Более 5 км сетей заменят в тюменских дворах при комплексном ремонте этим летом

Специалисты компании "Росводоканал Тюмень" меняют инженерные коммуникации в тюменских дворах. Заменить предстоит более 5 километров труб, работы ведутся в рамках комплексного благоустройства территорий, сообщили в администрации города.

В этом году строители вышли на объекты раньше традиционных сроков. С 10 марта проводится реконструкция коммуникаций во дворах по улицам Олимпийской, Севастопольской, Энергетиков и Парфенова.

"Перед комплексным благоустройством мы обследовали сети и выявили те, что нуждаются в ремонте. Старые чугунные и стальные водопроводы прослужили больше сорока лет. Заменим их на современные полимерные трубы, которые проработают еще полвека. Чтобы не доставлять жителям неудобств, применяем бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения", — рассказал начальник производственного отдела "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачев.