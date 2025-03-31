ТРИЦ из-за ошибок отзывает часть квитанций за март

13:58 31 марта 2025
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В некоторых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги в марте не отобразились разделительные запятые в суммах к оплате, сообщает Тюменский расчетно-информационный центр. Большую часть некорректных квитанций изъяли и перепечатали, но некоторые были доставлены жителям. 

При оплате с помощью электронных сервисов суммы выходят корректно. Если отсканировать QR-код, то приложение покажет реальный размер начислений. Для замены бумажной квитанции можно обратиться в один из абонентских пунктов.  

Специалисты ТРИЦ готовы ответить на все вопросы по телефону: 8 (3452) 399-399, а также в чате поддержки виртуального абонентского пункта на сайте и в личном кабинете.

 

 

 

Теги: ЖКУ , квитанции
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