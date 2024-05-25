Студенты Тюмени отправятся на Российскую студенческую весну

С 26 мая по 1 июня в Саратове пройдет XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для университетов. Регион представят победители и призеры 29-й Областной студенческой весны.

В состав делегации Тюменской области вошли 83 участника из четырех вузов: Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного института культуры и Тюменского государственного медицинского университета — они поедут на Российскую студенческую весну 24 мая. Всего на событие отправятся более 3 600 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из более чем 80 регионов России.

Для участия во Всероссийском фестивале от Тюменской области зарегистрированы 35 номеров тюменцев. Среди них: Кристина Тихонова с авторской песней, театр танца "Проспект", учебный театр "Территория танца" (ТГИК), Арина Пупкевич со струнными инструментами и Александра Касьянова с индивидуальной работой направления "Медиа", сообщает КП-Тюмень.

— Ежегодно делегация Тюменской области становится частью масштабного творческого фестиваля. Участники представляют свои таланты и завоевывают сердца зрителей и заветные Гран-При. На ребятах лежит большая ответственность, ведь именно от них зависит результат, — рассказала Анастасия Егорова, руководитель делегации Тюменской области, исполнительный директор Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени.