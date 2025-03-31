Тюменец будет продвигать молодых предпринимателей Урала на федеральный уровень

Максим Юрков вошел в Федеральный совет всероссийского Сообщества молодых предпринимателей "Росмолодёжь. Предпринимай" и теперь будет помогать молодым бизнесменам продвигать бизнес-инициативы всех шести регионов Уральского федерального округа, сообщили в департаменте общественных связей ТО.

Как пояснили в департаменте, за место в этом рейтинге боролись представители более 170 команд со всей страны. Юрков вошел в совет по итогам успешной поездки тюменской делегации на презентацию сезона 2025 года Росмолодёжи, которая прошла в Национальном центре "Россия" в Москве.

"В роли окружного представителя я буду заниматься развитием сообщества молодых предпринимателей Росмолодежь.Предпринимай в УрФО. Учитывая, что я из Тюмени, будем усиливать местное региональное сообщество за счет построения эффективной команды актива, взаимодействия с органами власти, партнерства с местными бизнес-клубами и сообществами",- пояснил свой новый статус Юрков.

Из биографии Юркова известно, что он родом из Викуловского района, профессию инженера-технолога получил в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете (теперь ТИУ). Создал школу фигурного катания "Хрустальный конек" для детей и взрослых, руководил ею около десяти лет. Сейчас занимается интернет-маркетингом, помогает новичкам в бизнесе с развитием личного бренда и продвижением в соцсетях. Входит в топ-7 лучших наставников федерального проекта "Бизнес. Наставники". Уверен, что будущее за автоматизацией бизнеса.