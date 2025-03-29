Выступления участников Студвесны увидят тюменцы

С 31 марта по 12 апреля тюменцы могут стать зрителями кастингов и финальных шоу XXX Областного фестиваля "Студенческая весна".

Тюменцы смогут посетить первый тур кастингов по следующим направлениям фестиваля:

— "Музыкальное" — 31 марта по 2 апреля во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) и 3 апреля в джазовом коктейль-баре "Майлз" (ул. Республики, 42).

— "Танцевальное" — с 1 по 3 апреля в Учебно-лабораторном корпусе №1 ТюмГУ (ул. Республики, 9).

— "Театральное" — с 1 по 3 апреля в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а).

3 апреля в большом зале "Конторы пароходства" пройдет элитарная игра в формате "Что? Где? Когда?". Мероприятие открыто для всех желающих, дресс-код — деловой стиль.

5 апреля в Мраморном зале Дворца культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) состоится кастинг направления "Мода". Вход по регистрации. Дресс-код: total black.

С 7 по 9 апреля пройдет второй тур кастингов по направлениям:

— "Театральное" — 7 и 8 апреля в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а),

— "Музыкальное" — 7 и 8 апреля в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2 к5), 9 апреля в джазовом коктейль-баре "Майлз" (ул. Республики, 42).

— "Танцевальное" — 8 и 9 апреля в Учебно-лабораторном корпусе №1 ТюмГУ (ул. Республики, 9).

Также жители Тюмени могут стать зрителями показа конкурсных номеров направления "Оригинальный жанр". Он пройдет 7 апреля во Дворце культуры "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55).

Помимо этого, у тюменцев будет возможность увидеть финальные шоу концертных направлений:

— 9 апреля МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдут выступления направлений "Оригинальный жанр", "Театральное" и "Мода";

— 10 апреля в Учебно-лабораторном корпусе №1 ТюмГУ (ул. Республики, 9) состоится концерт "Музыкального" направления;

— 12 апреля в Учебно-лабораторном корпусе №1 ТюмГУ (ул. Республики, 9) пройдет шоу "Танцевального" направления.

Вход на кастинги свободный, на шоу по регистрации.

Информация о начале регистрации для зрителей финальных шоу будет доступна на официальном сайте студвесна72.рф и в сообществе "Студенческая весна | Тюмень" в социальной сети ВКонтакте, - сообщает Мой-портал.ру.

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