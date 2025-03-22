Тюменцы могут принять участие в "Студенческой весне"

Продолжается прием заявок на участие в юбилейном ХХХ Областном фестивале "Студенческая весна". Участники представят свое творчество перед экспертами в концертных и неконцертных направлениях.

В состав жюри вошли 55 специалистов из разных городов. Они определят лауреатов и лучшие концертные номера, которые студенты представят на финальных шоу. В числе судей:

— лауреат международных конкурсов, певец, автор песен, участник проектов "Песни на ТНТ", "Голос", "Новая звезда" и "Ну-ка все вместе" Максим Юдин,

— капитан команды клуба "Что? Где? Когда?", обладатель двух наград "Хрустальный атом" Дарина Сибуль,

— руководитель проектов Центра коммуникаций Росатома, специалист в области медиа и PR Александра Оверченко,

— тренер по воздушной гимнастике и эквилибру, педагог по цирковому искусству. Четырехкратный лауреат 1 степени Российской студенческой весны, лауреат международных цирковых фестивалей в Италии и Испании Владислав Штофа,

— артист, режиссер, креативный продюсер, автор песен, тренер по вокалу, актерскому искусству и публичным выступлениям Даниил Иванов,

— автор и исполнитель бардовской песни, дипломант и лауреат множества региональных и всероссийских фестивалей, включая Грушинский. Основатель бард-бэнда "Те самые" Сергей Ломакин,

— победитель главной премии шоу-бизнеса УрФО "Призвание Артист", лидер и основатель битбокс-комьюнити BRAZA BEATBOX и школы битбокса, организатор хип-хоп фестиваля FREEMUSIC Сергей Черня,

— педагог современного танца кафедры балетмейстерского образования Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, преподаватель Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге и резидент Новой сцены Александринского театра Марина Ижецкая,

— солистка и педагог образцового ансамбля народного танца "Юность Сибири", лауреат Открытого Всесибирского конкурса хореографических коллективов имени М.С.Годенко. Лауреат Х Международного конкурса-фестиваля исполнителей танца и хореографов-постановщиков "Михаил Мурашко приглашает друзей", бронзовый призер Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации "Народно-сценический танец" Александра Усова,

— член Союза Дизайнеров России, председатель Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России", член Ассоциации мастеров креативных индустрий "АртМастерс" Елена Коробейникова, - сообщает Мой-портал.ру.