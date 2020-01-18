Диетологи дают советы тюменцам о правилах питания перед купание в ледяной воде

В преддверии праздника Крещения и массового окунания тюменцев в проруби диетолог Марина Сурикова дает рекомендации по режиму питания и подготовки организма к погружению в ледяную воду. Одни продукты лучше не употреблять, другие - наоборот, лучше съесть.

"Погружение в ледяную воду – это стимуляция иммунитета, встряска для здорового организма, поэтому дополнительная "подпитка" иммунитета с помощью продуктов, содержащих витамин С, не рекомендуется. А значит, за сутки до купания и в сам день окунания лучше исключить из рациона цитрусовые, зелень, шиповник и другую пищу, богатую витамином С. Иначе для организма это будет чересчур, и иммунитет может наоборот ослабеть", - отмечает специалист.

За пару часов до окунания в прорубь необходимо плотно поесть, чтобы обеспечить организму большой запас энергии для согревания. Тем, кто предпочитает есть диетические и низкокалорийные продукты, лучше отказаться от купания, иначе организм не сможет нормально справиться со стрессом и согреться.

Запрещено употреблять спиртные напитки до купания, иначе есть риск получить обморожение, ведь замерзание после выхода будет намного сильнее и увеличится риск разрыва кровеносных сосудов. Согреваться лучше с помощью горячего чая, пишет "АиФ - Западная Сибирь".