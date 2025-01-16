В крещенский Сочельник из кранов в домах Тюмени потечет освященная вода

15:45 16 января 2025
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Фото - компания «Росводоканал Тюмень»

В крещенский Сочельник, 18 января, на тюменских водозаборах священнослужители Русской православной церкви проведут обряд освящения воды, сообщает пресс-служба компании "Росводоканал Тюмень".

Впервые освящение воды провели на головном водозаборе, который находился за Свято-Троицким мужским монастырем, в 2008 году. С тех пор обряд проводится практически ежегодно.  

Теги: Водоканал , Крещение , православие
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