Как подготовиться к купаниям на Крещение Господне

Крещение Господне состоится 19 января. Опытный "морж" из Тюмени Матвей Милованов рассказал, как правильно подготовиться к купаниям.

– Лучше всего начинать сильно заранее – летом или в начале осени, и постепенно закалять свое тело. Для этого достаточно гулять, ходить босиком по земле, обливаться холодной водой и принимать контрастный душ. В скором времени тело ко всему этому привыкнет, – отметил эксперт.



Если организм не готов, а до праздника осталась неделя, то нужно усиленно подготовить его. Так мы убережем тело от потенциальных негативных последствий для здоровья.

Чтобы обезопасить себя, можно начать обливаться холодной водой. Начинать стоит с 30 градусов тепла и постепенно понижать температуру. После обливаний тело необходимо растереть полотенцем.

Второй способ – холодный душ. В начале нужно встать под воду температурой в 32 градуса и не более чем через минуту сделать ее холоднее, и простоять так до двух минут. После процедуры обязательно вытереться полотенцем.

Обтирание полотенцем, мокрой рукой или губкой является самым щадящим способом. Сначала таким образом нужно обмочить шею, потом грудь и спину, а затем растереть их полотенцем до состояния красноты. После этого следует перейти к ногам, провернув тот же порядок. На все это должно уйти около пяти минут, сообщает Мегатюмень.