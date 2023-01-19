На двух автобусных маршрутах в Тюмени включили дополнительные остановки для верующих

В рамках проведения праздника Крещения Господня 18 и 19 января в схемы движения маршрутов № 129 и № 152к включаются остановочные пункты "с/о "Радуга", "с/о "Бирюсинка" в прямом и обратном направлениях.

19 января 2023 года муниципальные маршруты №№ 2, 14, 30, 37, 47, 54, 64 будут работать до 24 часов. При этом от остановочного пункта "Тюменский индустриальный университет" в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов №№ 2, 14, 30, 37, 54 состоится в 23:30. От остановочного пункта "ул. Высотная" (в город) последний рейс маршрутов №№ 47, 64 отправится в 23:20.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.