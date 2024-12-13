Сотрудники МЧС проверяют толщину льда в Тюмени

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области еженедельно осуществляют замеры толщины льда, чтобы убедиться в его прочности. Исходя из этих показателей принимаются решения о том, где и как будут организованы крещенские купели.

Осмотрены три места купаний. У набережной Туры слой ледового покрытия достигает в диапазоне 22-24 см, на Антипинском затоне - 30 см, озере Липовом (озеро Чемпионов) - 25 см. Для проведения массовых мероприятий на льду безопасной считается толщина льда не менее 30 см.

В течение месяца запланирован выезд и на другие водоёмы Тюменской области.