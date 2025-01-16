Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 18 января проведет литургию в монастыре Тюмени

Фото - пресс-служба Тобольской митрополии

В Тобольской митрополии рассказали, как в этом году пройдет праздник Крещения Господня и об организации мест проведения крещенских купаний в 2025 году от Рождества Христова.

18 января, в Крещенский сочельник, утром пройдут богослужения и будет совершено Великое освящение воды во всех храмах. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в 08:30 возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре города Тюмени.

В 11:00 начнется Крестный ход на набережную Туры и Великое освящение воды. Крещенские купания здесь будут проходить два дня – 18 и 19 января до полуночи.

Утром и днем состоится освящение воды на Велижанском и Метелевском водозаборах, обеспечивающих водой Тюмень.

На озере Чемпионов освящение воды состоится 18 января в 13:00, крещенские купания будут проходить два дня - 18 и 19 числа. На пруду Студенческом (улица Мельникайте, 57/2) освящение воды проведут 19 января в 16:00.

19 января, в день Крещения Господня, во всех православных храмах Тюменской области также пройдут богослужения. В Тобольске службу в Софийско-Успенском соборе возглавит митрополит Димитрий. По окончании состоится Крестный ход на Иртыш (район речной переправы) и в 11:30 – Великое освящение воды, после чего начнутся купания на иордани.

Планируемая программа Крещенского праздника на приходах Тюменского благочиния 18-19 января:

Храм Святителя Николая Чудотворца, село Кулаково: крещенские купания на территории храма (Кулаково, ул. Семеновых, 90а) 18 января – 12:00-24:00, 19 января – 09:00-23:00. Купание организовано в палатке с бассейном.

Храм Успения Пресвятой Богородицы, Успенка – 11:00 освящение воды на реке в районе ул. Попова, 32.

Храм Флора и Лавра, Зырянка – 12:00 освящение воды на реке Кармак (возле храма).

Храм Святителя Николая Чудотворца, Перевалово: 12:00 Великое освящение воды в районе мкр. Озерный.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, Каменка: 13:30 освящение воды на р.Каменка.

Храм Архангела Михаила, Червишево: 12:00 освящение воды на р. Пышме.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Мальково: 11:00 освящение воды (рядом с ул. Кооперативной, 21).

Храм Святой Троицы, Нижняя Тавда: 12.00 освящение воды на р. Тавда (место бывшей переправы).

Храм в честь Вознесения Господня, Велижаны: 13:00 освящение воды на р. Иска.

Также в праздник Крещения Господня вода освящается в некоторых горячих источниках Тюменской области.

В Тобольском благочинии 19 января планируется освящение воды на иорданях и купание в следующих населенных пунктах:

Тобольск, Сумкино, район Транспортно-судоходной компании (11:30);

Абалак – 11:30 (возможны изменения).

Вагай – 11:30 (возможны изменения).

Уват – 11:00; ст.Демьянка – 12:00; с.Демьянское – 14:30; п.Туртас – около 13:00.

Ярково – 11:30; с. Липовка – 11:00 (возможны изменения).

В Ялутороском благочинии 19 января в праздник Крещения Господня после Божественной литургии чин Великого освящения воды планируется провести в следующих местах:

Ялуторовский район – Ялуторовск на р. Тобол, Заводопетровское на пруду у храма;

Заводоуковский район – Заводоуковск, ул. Совхозная 198, на старице р. Бигила; с. Сосновка, ул. Центральная, 26б.

Исетский район – Исетское на оз. Теренкуль, Слобода-Бешкиль на р. Исеть, Солобоево на р. Юзя, Рафайлово на источнике;

Упоровский район – Упорово на р. Упоровка; Суерка на р. Тобол.

Праздничные торжества и Великое освящение воды будет проходить также на приходах Ишимской И Аромашевской епархий.