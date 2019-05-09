Тюмень за день: 8 мая

Музей Словцова подготовил насыщенную программу на День Победы

В День Победы тюменцы и гости региона смогут посетить интерактивные площадки, выставки, мастер-классы, автобусные экскурсии и многое другое.

Почти 4 тысячи детей родились в Тюмени в январе–апреле

За первые четыре месяца 2019 года в Тюмени на свет появилось 3 984 малышей. В апреле в городе родились 969 детей. Такие данные приводит загс администрации Тюмени.

Надежда Казначеева возглавила Тюменское концертно-театральное объединение

Надежда Казначеева назначена на должность генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения и приступила к работе в должности с 7 мая 2019 г. Ранее Надежда Михайловна возглавляла департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проработала там с 2013 года.

На "Утро" в Тюмень приедут волонтеры Арктики и основатель Pikabu

Экспертами тематических и общеобразовательных площадок форума уральской молодежи "Утро-2019" станут руководители центров по развитию креативного мышления, предприниматели, авторы книг, основатели, руководители и редакторы популярных интернет-журналов и сайтов.

Торговый дом "Центральный" в Тюмени откроется 10 мая

Торговый дом "Центральный", расположенный по улице Некрасова, 10, в Тюмени 10 мая возобновит свою работу после устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального АО Тюмени.

После праздничного салюта тюменцы смогут добраться домой на автобусах

Завтра, 9 мая, в 22 часа в Тюмени начнется фейерверк "Салют Победы". Его запуск пройдет в районе улице Береговой — между мостом Влюбленных и путепроводом через улицу Челюскинцев. Посмотреть салют можно будет на набережной и с прилегающих районов.